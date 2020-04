Montagliani (FIFA): “Priorità ai campionati. Nazionali? Difficile a settembre”

Victor Montagliani, presidente del CONCACAF e membro del Consiglio FIFA, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di apnews.com. Il tema principale è il calcio internazionale, con il serio rischio di vedere annullate le finestre di settembre, ottobre e novembre dedicate alle Nazionali. La priorità, afferma, sono i campionati nazionali. Di seguito le sue dichiarazioni

RISCHI – Secondo Victor Montagliani fare giocare le nazionali a settembre potrebbe essere un rischio enorme: «Personalmente penso che potrebbe essere un po’ una sfida, non solo a causa dei problemi di salute in tutto il mondo e dei vari gradi di preparazione, ma anche per impegnarsi a viaggiare all’estero. Penso che il calcio nazionale sia una priorità. Non sono certo che settembre possa essere un terreno solido per come stanno andando le cose in questo momento».

TIFOSI – Montagliani vede il ritorno dei tifosi negli stadi un evento ancora molto lontano: «Il ritorno dei tifosi negli stadi potrebbe dipendere dal fatto che un vaccino per la malattia di COVID-19 sia pronto e ciò potrebbe non avvenire fino al 2021. Se otteniamo il via libera per giocare una partita di calcio, dubito fortemente che sarà con i fan. Non riesco proprio a vederlo. Penso che sarebbe un rischio enorme. Sono abbastanza sicuro che sarà un approccio graduale, proprio come il resto della società».

DIFFICOLTÀ – Per finire Montagliani esclude una ripresa completa del calcio: «Una ripresa completa del calcio nel 2020 potrebbe non essere possibile in alcune parti del mondo più colpite dalla pandemia, tra cui Europa e Nord America. Se lo porti oltre i confini internazionali, questo è un problema significativo. Sono abbastanza fiducioso che la finestra di marzo del 2021 andrà bene. La priorità è aiutare i nostri campionati nazionali».

Fonte: apnews.com