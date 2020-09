Vidal-Inter, contatto con l’agente per l’arrivo. Candreva liberato – SI

Arturo Vidal

Godin al Cagliari, dopo una settimana di discussioni, è realtà. Il difensore uruguayano ha ormai i tempi per il trasferimento in Sardegna: questo sblocca Vidal all’Inter, coi nerazzurri che cedono pure Candreva. Così Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”.

TRIPLA SITUAZIONE – Ancora notizie da Alfredo Pedullà, dopo quanto detto poco meno di un’ora fa (vedi articolo): «Diego Godin, dopo una telenovela che è nata il 10 settembre, era atteso a Cagliari i primi giorni di questa settimana. Credo che nel weekend potrà fare le valigie per la Sardegna: c’è l’OK quasi definitivo. L’Inter ha contattato l’agente di Arturo Vidal, che potrà arrivare già lunedì. Qualche ora in più o in meno ma ci siamo. Ha liberato Antonio Candreva per la Sampdoria, accostato a troppe società nell’ultimo periodo».