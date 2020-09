Dalbert, tante richieste: la risposta dell’Inter. Ranocchia dice no – SI

Dalbert razzismo Atalanta-Fiorentina

Dalbert è richiesto da diverse squadre, ma ancora non c’è l’accordo con l’Inter. Alfredo Pedullà, dopo la situazione riguardante Godin al Cagliari e Vidal in arrivo (vedi articolo), ha spiegato qual è la posizione del club sulle uscite. Ranocchia per ora rifiuta il Genoa.

TANTO DA SFOLTIRE – Non solo Diego Godin in uscita per l’Inter, secondo Alfredo Pedullà: «Dalbert Henrique ha ricevuto tante richieste, ma solo in prestito con diritto di riscatto. Tutte così: prestito con diritto, prestito con diritto eccetera, e lui non va. Per arrivare al montepremi più importante, che sarebbe N’Golo Kanté, dovrebbe uscire almeno uno fra Marcelo Brozovic e Ivan Perisic e alle cifre giuste. Non è scontato nemmeno Christian Eriksen. Andrea Ranocchia per ora dice no (al Genoa, ndr)».