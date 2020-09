Paventi: “Dopo Godin altre uscite per l’Inter! Con la giusta offerta…”

Andrea Paventi

Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter, a seguito dell’addio di Godin direzione Cagliari, come confermato questa sera (vedi articolo). Andrea Paventi, in collegamento da Milano per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha poi parlato degli altri in uscita.

L’ACQUISTO CERCATO – Andrea Paventi commenta l’imminente arrivo di Arturo Vidal all’Inter: «Mette qualità, mette dentro l’organico un giocatore che Antonio Conte stima tantissimo. Magari nella testa dell’allenatore c’è ancora un giocatore che potrebbe dare una statura più importante al centrocampo, che è N’Golo Kanté. Una trattativa non è partita, rimane un’illusione: vedremo quale sarà il tesoretto che verrà messo da parte, ma intanto Vidal arricchisce un centrocampo che è già forte. Altre uscite per l’Inter? Sì, sicuramente. Dopo Diego Godin credo che troverà una sistemazione Antonio Candreva. C’è anche una situazione legata ad Andrea Ranocchia, probabilmente a fine mercato. Ci sono altri giocatori come Ivan Perisic in uscita, ma devono arrivare offerte, poi anche Marcelo Brozovic. Con la giusta offerta possono uscire in tanti».