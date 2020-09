Godin al Cagliari si fa: ecco i tempi. Sondaggio Inter per Smalling – SI

Diego Godin

Il mercato dell’Inter in difesa sembra caldo nelle ultime ore. Sempre più vicino l’addio di Diego Godin con direzione Cagliari: i prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura. Occhio ai nerazzurri per Smalling. Di seguito le ultime novità da Alfredo Pedullà per “Sportitalia”

MERCATO IN DIFESA – Il Cagliari ha sempre puntato su Godin. Nel fine settimane la trattativa dovrebbe concludersi definitivamente. I sardi non hanno mai puntato realmente su altri difensori centrali: la barra è sempre stata dritta verso l’ex Atletico Madrid. Smalling, invece, sembra indirizzato verso la Roma. Ci sono stati sondaggi importanti di Inter e Napoli, ma il centrale ha sempre aspettato i giallorossi. Se nell’ultima settimana non ci fosse accordo con i capitolini, occhio a un ritorno di fiamma dei nerazzurri.