Candreva prossimo via dall’Inter: nuovo club! La scelta su Pinamonti – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter

Candreva, dopo l’addio di Godin (vedi articolo), è il prossimo a lasciare l’Inter. Gianluca Di Marzio, sempre da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha spiegato quali saranno i giocatori che dovrebbero lasciare la squadra di Conte. Pinamonti, invece, dovrebbe restare.

CHI VA VIA? – Antonio Candreva, dopo Diego Godin, lascerà l’Inter a breve. Gianluca Di Marzio dà tre squadre sul numero 87: «C’era prima il Genoa e poi la Sampdoria. Anche la Fiorentina, Giuseppe Iachini lo vuole: deve scegliere lui quali squadre lo vogliono. Chiede tre anni a un milione e mezzo, quindi un contratto pluriennale. Poi è tornato Andrea Pinamonti e resta: l’idea dell’Inter è tenerlo come quarto attaccante, tenere Ivan Perisic come jolly esterno. Operazione da venti milioni di euro: quattordici fissi e bonus facili. C’era un impegno perché tornasse a venti milioni. Lucien Agoumé va in prestito probabilmente allo Spezia, Aleksandar Kolarov penso che Antonio Conte lo veda come terzo centrale».