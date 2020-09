Vidal-Inter, ci siamo. Ultimi dettagli con il Barcellona: le ultime – Sky

Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. La trattativa per portare il cileno a Milano è ormai alle battute finali. Bisogna sistemare alcuni dettagli con il Barcellona. Le ultime da Fabrizio Romano, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24

VICINO – Per Arturo Vidal all’Inter si è arrivati alle battute finali. Queste le ultime da Fabrizio Romano per “Sky Sport”: «Vidal-Inter, i contatti vanno avanti. Si sta entrando nel vivo, la trattativa è sul rettilineo finale: manca poco per vederlo alla corte di Antonio Conte. In questi minuti, l’agente del cileno, Fernando Felicevich sta per sbloccare l’operazione con il Barcellona. Ci sono alcuni dettagli da risolvere ma la squadra nerazzurra è fiduciosa, potrebbe accogliere il cileno nelle prossime ore. Si sta lavorando per arrivare al traguardo».