Perisic saluta il Bayern Monaco, le sue parole dopo il ritorno all’Inter

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Bayern Monaco

Ivan Perisic è ufficialmente di nuovo un giocatore dell’Inter, dopo la rinuncia da parte del Bayern Monaco ad acquistarlo a titolo definitivo. L’esterno croato ha voluto, tramite i suoi social, salutare la squadra bavarese e celebrare una grande stagione.

AI SALUTI – Nonostante il suo mancato acquisto a titolo definitivo da parte del Bayern Monaco, Ivan Perisic può sicuramente gioire per la stagione appena terminata. L’esterno croato, tornato ufficialmente all’Inter dopo il prestito in Baviera, ha infatti conquistato uno storico Triplete, mettendo anche nel suo palmarés la prestigiosa Champions League. Proprio il giocatore ha voluto celebrare queste vittorie con una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram”, dove ha anche ‘salutato’ il suo ormai ex club. “Veni, vidi, vici. Ciao e grazie per tutto”, queste le sue parole di ringraziamento per la stagione appena conclusasi in maniera trionfale.