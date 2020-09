Brozovic-Monaco, pista fredda? Kovac: “Gran giocatore, ma non fa per noi”

Condividi questo articolo

Marcelo Brozovic

Marcelo Brozovic sembra non essere destinato a vestire la maglia del Monaco. Secondo quanto riportato dal portale francese Nice-Matin, l’allenatore del club transalpino Niko Kovac, ha di fatto smentito qualsiasi tipo di interesse. Ecco le sue parole

PISTA FREDDA – Queste le parole di Niko Kovac a proposito di Marcelo Brozovic: «Brozovic? È sempre molto facile relazionarsi con un giocatore che ho già allenato. L’ho avuto nella selezione U21 della Croazia. È un ottimo giocatore, internazionale, gioca per una grande squadra in Italia. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste ora».