Vidal all’Inter, un cambio nel contratto. Altre cessioni? Un paletto – Sky

Arturo Vidal è dell’Inter, manca solo l’ufficialità, ma intanto c’è una modifica nel suo nuovo contratto. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, è tornato sulla lunga giornata di notizie per i nerazzurri aggiungendo qualcosa di più.

LA MODIFICA – L’Inter per ora ha completato il suo mercato, secondo Gianluca Di Marzio, ma sono previste modifiche: «Al momento sì, perché se non arriveranno delle uscite importanti non ci saranno ingressi importanti. Ma in due settimane è chiaro che queste uscite importanti ci possano essere. Arturo Vidal ha firmato per tre anni anziché per due, anche se c’è la facoltà al termine dei due anni di poterne uscire. Diego Godin ovviamente va al Cagliari, ma era un’operazione che era legata a Vidal all’Inter. A proposito di mercato in uscita Antonio Candreva deve decidere se andare alla Sampdoria, Sebastiano Esposito deve decidere se andare alla SPAL, che ha l’accordo con l’Inter, o al Pescara, Lucien Agoumé va allo Spezia. Tutte uscite, dopo l’arrivo di Vidal, in attesa di capire se arriverà un’offerta importante per uno dei giocatori cedibili. La cosa che possiamo dire è che l’Inter non vorrebbe dare in prestito nessuno, vediamo se accetterà solo offerte a titolo definitivo oppure anche prestiti. Radja Nainggolan è uno di questi, ovviamente».