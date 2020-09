Dzeko all’Inter può verificarsi solo in un caso ormai remoto. Novità in 48 ore – SI

Edin Dzeko Verona-Roma

Dzeko sarà il protagonista delle prossime ore di mercato. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – crede poco alla permanenza forzata a Roma ma le complicazioni relative alla Juventus riaprono questa pista. Più difficile l’inserimento last minute dell’Inter

GIORNI DECISIVI – I ribaltoni in casa Juventus condizionano il mercato di Napoli e Roma, su tutte. Infatti, Alfredo Pedullà spiega qual è l’unico scenario che porterebbe novità anche a Milano: «L’Inter potrebbe tornare su Edin Dzeko solo se ci fosse qualche situazione in uscita su Lautaro Martinez. Che al momento non c’è. L’Inter di Antonio Conte oggi ha altre priorità. Ma la società nerazzurra non può decidere di farlo tra sette-dieci giorni. La situazione Dzeko va risolta entro questo mercoledì, domenica si gioca Roma-Juventus! L’attaccante bosniaco si vede già fuori dalla Roma e aveva salutato tutti, essendo la prima scelta della Juventus. Ora questa situazione andrebbe recuperata. Per questo bisogna aspettarsi qualcosa entro mercoledì». L’arrivo di Alvaro Morata a Torino stravolge tutto il giro degli attaccanti, ma l’Inter al momento per Pedullà ne sembra distante.