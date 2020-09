Candreva porta Darmian all’Inter. Nainggolan-Cagliari: ecco la cifra – SI

Antonio Candreva Inter

Candreva si candida per essere uno dei prossimi giocatori in uscita dall’Inter. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – assicura che la sua partenza farà arrivare Darmian a Milano. E intanto c’è la richiesta nerazzurra per Nainggolan

TRE AFFARI – Non solo l’utopia Edin Dzeko (vedi aggiornamento), Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato nerazzurro che ruota intorno a tre operazioni: «Antonio Candreva è molto vicino alla Sampdoria, per cui è tutto a posto con l’Inter. Manca solo il sì di Candreva ora. Dopo la definizione dell’operazione Diego Godin si è parlato nuovamente del futuro di Radja Nainggolan, per cui l’Inter ha chiesto 15 milioni di euro al Cagliari. Per ora senza particolari formule che prevedono il prestito con diritto di riscatto, vedremo negli ultimi giorni di mercato. Intanto il Parma è pronto a liberare Matteo Darmian per l’Inter, che lo accoglierà dopo aver piazzato Candreva». A parte l’imminente avvicendamento “annunciato”, sarà Nainggolan il protagonista dei prossimi giorni di mercato.