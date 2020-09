Agoumé-Spezia, data di chiusura. Darmian-Inter, il sostituto al Parma – Sky

Lucien Agoumé Inter

Agoumé andrà allo Spezia, ormai non ci sono più dubbi. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, è nuovamente tornato sulle uscite dell’Inter (vedi articolo) ma anche su quello che dovrebbe eventualmente essere il prossimo acquisto, Darmian dal Parma.

IN CHIUSURA – Lucien Agoumé si trasferisce in prestito allo Spezia. Come annuncia Sky Sport la giornata di oggi, ossia il martedì appena cominciato, sarà quella della chiusura dell’affare. In casa Inter arriverà a breve un acquisto, quello di Matteo Darmian. Per Gianluca Di Marzio il Parma si è già mosso per trovare il sostituto, individuato in Giulian Biancone del Monaco (classe 2000).