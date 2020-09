Vidal-Barcellona, prosegue la trattativa! Skriniar, resistono due piste – Sky

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Inter-Barcellona

Vidal si allena con il Barcellona ma nello stesso tempo continua a trattare con il club per svincolarsi e chiudere con l’Inter (vedi articolo). Secondo gli ultimi aggiornamenti di Marco Demicheli su “Sky Sport 24”, per Kolarov è tutto fatto (vedi articolo). Skriniar rimane sul mercato, nonostante le sue ultime dichiarazioni (vedi articolo)

TRATTATIVA – Arturo Vidal continua a trattare con il Barcellona mentre per Kolarov è quasi tutto fatto: «Sta andando avanti la trattativa tra Vidal e il Barcellona. Quando il cileno avrà rescisso e sarà libero contrattualmente, l’Inter, che intanto sta portando avanti i contatti con l’agente Felicevich, potrà chiudere l’operazione. Questi contatti stanno portando anche all’accordo sull’ingaggio di Vidal».

NON SOLO ENTRATE – Alekasandar Kolarov è sempre più vicino: «Per Kolarov ormai ci siamo. L’accordo con la Roma era già stato raggiunto, mancava solo l’accordo con il giocatore. L’intesa sarà di un anno di contratto con opzione per il secondo legata alle presenze di Kolarov. L’intesa è stata raggiunta ieri sera. Ci sono anche lavori in uscita all’Inter perché tra i partenti abbiamo parlato spesso di Milan Skriniar: c’è questa idea con il Tottenham e poi c’è l’interesse del PSG».