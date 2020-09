Skriniar: “Futuro? Nessun motivo per lasciare l’Inter! Conte vuole che resti”

Skriniar

Milan Skriniar, a margine del premio ricevuto come miglior calciatore slovacco (qui le sue parole) ha parlato anche del suo futuro. Nelle ultime settimane, infatti, si sono susseguiti diversi rumors che lo volevano lontano dall’Inter

FUTURO – Milan Skriniar parla a proposito dei suoi ultimi mesi all’Inter e chiarisce la sua posizione sul futuro: «Ero abituato a giocare regolarmente tutte le partite. Poi l’allenatore (Conte, ndr) ha iniziato a cambiare la formazione, visto che giocavamo ogni tre giorni. Certo, mi è dispiaciuto non aver giocato, ma era importante per il club avere buoni risultati. Futuro? Ho un contratto valido con l’Inter per tre anni. Il club non ha mai detto non mi volevano, l’allenatore mi vuole ancora lì. È normale che abbia a disposizione 30 giocatori e deve sceglierne 11 da mandare in partita. Di certo non lo fa per ferire nessuno, ma per far vincere la squadra. Non ho motivo di lasciare i nerazzurri, mi sono comunque allenato al massimo, quindi non ho motivo di fermarmi. Sono ancora un giocatore dell’Inter come prima».

Fonte: Pravda.sk