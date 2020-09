Cagliari in ritiro, Nainggolan assente e in attesa:...

Cagliari in ritiro, Nainggolan assente e in attesa: le riflessioni dell’Inter

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Cagliari

Il Cagliari si è ritrovato oggi nel mini ritiro di Aritzo, in provincia di Nuoro. Agli ordini del tecnico Eusebio Di Francesco non c’è ovviamente Nainggolan, tornato all’Inter in attesa di novità future

ASSENTE – Il Cagliari si è ritrovano oggi nel mini ritiro di Aritzo. Tra i giocatori assenti, oltre a quelli risultati positivi al Coronavirus (vedi articolo), anche Radja Nainggolan. Il centrocampista, terminato il prestito, ha fatto ritorno all’Inter. Il Direttore Generale rossoblù, Mario Passetti, ha confermato che la volontà del Cagliari è quella di riavere Nainggolan (vedi articolo) ed è dunque presumibile che la tappa nerazzurra sia molto breve.

EVOLUZIONI – L’Inter ha rispedito al mittente la prima offerta del Cagliari e, in attesa di nuovi incontri, valuta la posizione di Nainggolan anche in base ai risvolti sul mercato. Ricordiamo infatti che il club nerazzurro sta trattando Arturo Vidal, che nel frattempo sta cercando di svincolarsi dal Barcellona (vedi articolo). La posizione del belga rimane in bilico e in qualche modo legata ai movimenti di Vidal. La certezza è che nei prossimi giorni se ne saprà di più.