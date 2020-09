Passetti (DG Cagliari): “Nainggolan? Volontà nostra chiara! Con l’Inter…”

Mario Passetti Cagliari

Passetti, Direttore Generale del Cagliari, è intervenuto in collegamento con Sky Sport dopo la presentazione del calendario di Serie A (vedi articolo). Inevitabile un riferimento a Nainggolan, che da ieri è tornato all’Inter ma potrebbe di nuovo essere un giocatore rossoblù.

RICHIESTA DI TRATTENERLO – Mario Passetti conferma che il Cagliari proverà a riavere Radja Nainggolan: «Il giocatore dall’1 settembre è un giocatore dell’Inter. Credo che le volontà del Cagliari siano molto chiare: abbiamo lavorato finora, e già parlato con l’Inter, manifestando quella che è la nostra volontà, cioè godere delle prestazioni sportive di Nainggolan anche il prossimo anno. Non si è riusciti a raggiungere un accordo in tempi brevi per far sì che lui proseguisse la preparazione qui, vedremo cosa succederà. Ma la nostra volontà è questa. Stiamo costruendo una squadra che potrà sopperire eventualmente anche alla sua assenza».