UFFICIALE – Pozzer saluta il Monopoli e passa alla Lucchese: stessa formula

Pozzer, giovane portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, lo scorso settembre è stato ceduto in prestito annuale in Serie C. Terminata anticipatamente la sua esperienza al Monopoli, il calciatore è stato ceduto alla Lucchese.

ALTRA ESPERIENZA – Pozzer, giovane portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, era stato ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 al Monopoli. A gennaio l’interesse della Lucchese, che a sua volta lo ha acquistato dal Monopoli. Di seguito il comunicato del club rossonero che ufficializza l’ingaggio del calciatore che al termine della stagione farà ritorno in nerazzurro: “La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dal Monopoli Calcio, con l’avvallo dell’Inter, il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Pozzer, portiere classe ’01. Un giovane portiere con notevoli qualità tecniche, che ha iniziato la sua carriere nelle giovanili del Vicenza per poi passare all’Inter, assaporando anche la Serie A, con diverse convocazioni nella prima squadra allenata da Antonio Conte, durante la stagione 2019/20. Già dall’allenamento di domani, 21 gennaio, sarà a disposizione di mister Giovanni Lopez e del suo staff”.