Udinese-Inter Ã¨ come al solito la partita di De Paul: sempre nel mirino

Udinese-Inter è come al solito la partita di De Paul: sempre nel mirino

Condividi questo articolo

Photo 197983143

Udinese-Inter è una partita con un protagonista obbligato: Rodrigo De Paul. L’argentino, anima dei bianconeri, è nel mirino dei nerazzurri ormai da anni.

PROTAGONISTA – Udinese-Inter ormai da qualche anno è una partita con un nome al suo centro. Quello di Rodrigo De Paul. Giusto per darvi un riferimento, se digitate il nome “De Paul” su un motore di ricerca il primo suggerimento che vi ritorna è “Inter”. E trovate quasi 7 milioni di risultati. L’argentino è nel mirino di mercato dei nerazzurri da tempo ormai immemore. E sabato vivrà l’ennesimo incontro con la squadra che tanto lo desidera.

CRESCITA COSTANTE – Nel corso degli anni De Paul è diventato un giocatore sempre più centrale per i bianconeri. E ha evoluto in modo deciso il suo calcio e il suo ruolo. Conosce a menadito l’ambiente di Udine e la Serie A dall’alto delle sue oltre 160 presenze. Le presenze con la maglia dell’Argentina gli hanno poi dato della consapevolezza extra. Ormai l’argentino è un centrocampista di una completezza rara, capace di coprire tutti i ruoli nel centrocampo a tre, più un paio di quelli più avanzati (trequartista, seconda punta e non dimentichiamo che nasce ala offensiva). Non a caso nel mercato estivo è stato davvero a un passo dall’addio. Ma è rimasto.

INTERESSE PERENNE – L’Inter per De Paul è sempre alla finestra. L’interesse è acceso e secondo alcune fonti il prossimo mercato estivo è quello giusto. Come ogni volta del resto. Udinese-Inter quindi è la sua partita. Come al solito il numero 10 giocherà contro il suo potenziale futuro. Conte è pronto a prendere appunti.