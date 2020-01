UFFICIALE – Ludogorets, primo acquisto puntando l’Inter in Europa League

Il Ludogorets un mese fa è stato sorteggiato contro l’Inter per i sedicesimi di finale di Europa League. I bulgari, che nel frattempo, hanno nominato Pavel Vrba come allenatore (vedi articolo), hanno appena ufficializzato il loro primo acquisto del 2020.

IL COMUNICATO – “Il Ludogorets ha effettuato un trasferimento in entrata, prendendo dal Paderborn in Bundesliga il centrocampista Cauly. Lunedì la dirigenza dei due club ha portato a termine i negoziati, successivamente il trasferimento è diventato un dato di fatto. Il brasiliano, con passaporto tedesco, ha superato con successo le visite mediche e firmato il contratto con la società. Nei prossimi giorni si unirà ai nuovi compagni nel ritiro in Turchia. Cauly è il primo acquisto del Ludogorets durante la sessione invernale di calciomercato. In questa stagione ha disputato quindici partite con il Paderborn, tredici in Bundesliga e due in DFB-Pokal (la coppa di Germania, ndr). La scorsa stagione, Cauly ha giocato per il Duisburg dove ha collezionato trentuno presenze con quattro gol e tre assist”.

Fonte: Ludogorets.com