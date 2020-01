Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 14 gennaio 2020

La seconda settimana completa di calciomercato in Serie A si apre con tanti grossi calibri che iniziano a muoversi. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Matteo Politano va alla Roma, Leonardo Spinazzola si trasferisce all’Inter. Questo lo scambio che le due società stanno completando in queste ore (vedi articolo), già nel martedì iniziato da poco dovrebbe arrivare la fumata bianca. Si complica Arturo Vidal dopo l’esonero di Ernesto Valverde (vedi articolo), per Christian Eriksen previsto il ritorno dell’agente a Milano a metà settimana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Merih Demiral ha finito la stagione in anticipo, dopo la lesione al ginocchio. Per questo motivo è da escludere una partenza di Daniele Rugani in questa sessione di mercato e anzi inizia a uscire qualche nome in entrata: il primo è quello di Jan Vertonghen del Tottenham.

CALCIOMERCATO LAZIO

Gonzalo Escalante è a Roma: il centrocampista argentino, già visto in Italia a Catania, firmerà con la Lazio per le prossime quattro stagioni. Tuttavia non si trasferirà subito, ma a luglio a parametro zero.

CALCIOMERCATO MILAN

Ufficiali gli arrivi del portiere Asmir Begovic, proveniente dal Bournemouth, e di Simon Kjaer che ha rescisso con l’Atalanta (è di proprietà del Siviglia). José Manuel Reina, invece, va all’Aston Villa sempre con la formula del prestito.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Si riapre la cessione di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, mentre Amin Younes può andare in prestito. Si attende ancora l’ufficialità dell’arrivo di Stanislav Lobotka, le prossime news sugli acquisti dovrebbero riguardare un difensore, con Amir Rrahmani in chiusura ma per luglio (visite mediche in settimana).

CALCIOMERCATO ROMA

Politano ha vinto la volata con Suso, sarà lui il sostituto di Nicolò Zaniolo che nel pomeriggio è stato operato al ginocchio. Non sarà però l’unico acquisto di questa sessione di mercato: voci su Mateus Vital del Corinthians.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la Sampdoria può subito salutare Jeison Murillo: c’è il Galatasaray. L’Udinese sta dando Ignacio Pussetto al Watford, la Fiorentina è sempre forte su Alfred Duncan del Sassuolo. Il Genoa cerca un altro centrocampista e fra i vari nomi spunta Lucas Castro del Cagliari, con Riccardo Saponara che può andare al Lecce assieme ad Artur Ionita. Musa Barrow è a Bologna, in giornata farà le visite mediche coi rossoblù così come Emanuel Vignato, anche se quest’ultimo resterà al Chievo per la seconda parte di stagione. Fra gli altri affari ufficiali Bryan Dabo dalla Fiorentina in prestito alla SPAL, l’Atalanta riprende Luca Vido dal Crotone e lo gira al Pisa, il Brescia ingaggia Simon Skrabb (dopo alcuni giorni d’attesa), la Fiorentina dà Jacob Rasmussen all’Erzgebirge Aue (non ha mai debuttato) e il Genoa gira Nicola Dalmonte al Trapani (era al Lugano).