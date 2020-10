UFFICIALE – Ladinetti, niente Inter ma il Cagliari lo cede comunque

Condividi questo articolo

Photo 191760282

Ladinetti doveva andare all’Inter come contropartita per Nainggolan, ma poi l’affare col Cagliari è sfumato. Per il centrocampista classe 2000 arriva comunque una cessione in prestito all’Olbia, come da accordi raggiunti venerdì quando sembrava dovesse diventare nerazzurro (vedi articolo).

NIENTE INTER, MA SI SPOSTA – “Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’Olbia, a titolo temporaneo sino al termine della stagione, di Riccardo Ladinetti.