Thomas, in Liga c’è chi paga clausole (ma Lautaro Martinez resta all’Inter)

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Thomas non è più un calciatore dell’Atletico Madrid. La Liga perde uno dei suoi migliori centrocampisti, senza riuscire ad accogliere altri campioni nelle ultime ore. Non solo l’ossessione blaugrana Lautaro Martinez, sempre più felice all’Inter

QUESTIONI DI CLAUSOLE – In Spagna qualcuno paga le clausole rescissorie. Anche last minute. In uscita, però. E oggi la Liga si sveglia senza Thomas, volato in Inghilterra. L’Atletico Madrid non può opporsi alla partenza del centrocampista ghanese, che da questa notte è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal. A fronte di 50 milioni di euro, ovvero il valore della clausola. Il mercato spagnolo si chiude senza botti. Il Barcellona non è riuscito a portare in Spagna nemmeno il “piano B” di Lautaro Martinez, quel Memphis Depay rimasto controvoglia all’Olympique Lione in Francia. A proposito di Lautaro Martinez. A mezzanotte si è chiusa la finestra di mercato anche in Spagna. E dopo aver fatto scadere la clausola tre mesi fa, il Barcellona in futuro dovrà inventarsi qualcosa per effettuare un acquisto così importante. Intanto da oggi l’Inter inizierà a lavorare sul rinnovo dell’attaccante argentino, che a breve verrà blindato con un nuovo contratto (ingaggio almeno triplicato). Magari senza clausola. O comunque più alta degli attuali 111 milioni. Meglio evitare una “beffa” come quella con protagonista Thomas. Nonostante l’innocuo Barcellona…