Tra l’Inter e Bastoni rimane distanza: anche la Juventus osserva – TS

DISTANZA – Alessandro Bastoni ha più volte manifestato la sua volontà di rimanere a Milano. Al momento, però, non c’è base per un accordo per il rinnovo del contratto del difensore di CasalMaggiore. Il contratto del giocatore scade nel 2024 e al momento il 95 percepisce uno stipendio di 2,8 milioni. Il classe ’99 vuole restare, ma vuole uno stipendio adeguato al suo status. Chi è vicino all’atleta assicura che non pretenda 7 milioni annui, ma nemmeno possa accettarne poco più della metà. Probabilmente 5 milioni più bonus potrebbero accontentare tutti, serve insomma venirsi incontro.

JUVENTUS INTERESSATA – Oltre ai sondaggi arrivati da Tottenham e Manchester City, anche la Juventus ha preso informazioni sulla situazione del giocatore. Il profilo di Bastoni fa gola a tanti, nonostante lo stesso giocatore potrebbe essere riluttante verso un trasferimento in bianconero.

