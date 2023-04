L’Inter pensa a De Zerbi! Ma Zhang ‘tifa’ per Inzaghi: i motivi – CdS

L’Inter, in caso di ribaltoni in panchina, pensa a Roberto De Zerbi. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport però il presidente Zhang “tifa” per la permanenza di Inzaghi

CRISI – L’Inter sta vivendo un momento complicato della stagione. Inevitabile, quindi, che la panchina di Inzaghi abbia cominciato a scricchiolare. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport in caso di ribaltoni il candidato numero uno per sostituirlo è Roberto De Zerbi. Una decisione definitiva però non è stata ancora presa. Anche perché, spiega il quotidiano, il principale sostenitore di Inzaghi è proprio Steven Zhang. Il presidente non è contento dell’andamento della squadra in Serie A e certamente non immaginava l’eventualità di restare fuori dalla prossima Champions League. Ma ogni decisione sul futuro viene messa in stand-by: anche perché in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, la squadra andrebbe incontro ad un pesante ridimensionamento. Senza contare che cambiare Inzaghi avrebbe dei costi proibitivi da sostenere, visto l’ingaggio da 5,5 milioni netti a cui andrebbe aggiunto l’ingaggio di un altro allenatore. E, peraltro, per puntare su De Zerbi occorre fare i conti con il pagamento della clausola di uscita dal Brighton: una cifra vicina ai 10 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno