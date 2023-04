Juventus-Inter, Allegri prepara ‘sorpresa’ in attacco! La probabile – CdS

Juventus-Inter è in programma questa sera alle 21. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Allegri potrebbe giocare una carta a sorpresa in attacco

SORPRESA – Juventus-Inter andrà in scena questa sera alle 21. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Allegri può contare su una ritrovata abbondanza in attacco. Dal 1′ dovrebbero partire Vlahovic e Di Maria, ma il tecnico bianconero potrebbe sorprendere tutti e schierare il rientrante Milik in coppia col serbo. A centrocampo rientrano Rabiot e Kostic. A completare il reparto Locatelli e Fagioli con Cuadrado ad agire sulla corsia di destra. In difesa, davanti a Perin, ci sarà il terzetto Gatti-Bremer-Danilo con il rientrante Alex Sandro che, non al meglio, partirà dalla panchina.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore