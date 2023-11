Tiago Djalò più di Chalobah per 2 motivi. Inter, a caratteri cubitali!

Tiago Djalò e Chalobah rimangono i due nomi in ottica Inter per la difesa. Ma il portoghese è ad oggi in vantaggio sull’inglese per due motivi.

A CARATTERE CUBITALI − L’Inter continua la sua politica dei parametri zero, dopo l’ultima perla estiva firmata Marcus Thuram. Nel mirino adesso i rinforzi per la difesa. Come riferisce Alfredo Pedullà nel suo editoriale su Sportitalia.com, il nome da tenere d’occhio è quello di Tiago Djalò. Un nome scritto a carattere cubitali nell’agenda di Ausilio. Proprio il DS nerazzurro lo stima tantissimo e ad oggi è in vantaggio su Trevoh Chalobah per due motivi: è un anno più giovane e soprattutto ha contratto in scadenza nel 2024, al cospetto dell’inglese, il cui contratto scadrà nel 2028. In primavera potrebbe arrivare l’affondo decisivo.