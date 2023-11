De Vrij in versione sontuosa: fasti del passato in Gibilterra-Olanda

Stefan de Vrij chiude il percorso di qualificazione a Euro 2024 con novanta minuti in Gibilterra-Olanda (0-6). Prestazione sontuosa per il difensore dell’Inter, complice anche il coefficiente di difficoltà inesistente.

MINIMO SINDACALE – Con Gibilterra-Olanda di ieri, che termina 6-0 per gli ospiti, si chiude il percorso di qualificazione a Euro 2024 anche per Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Ma solo il primo è sceso in campo ieri sera, anche stavolta per 90 minuti come contro l’Irlanda sabato. E, complice la qualificazione già in cassa e l’avversario quasi innocuo, si è rivista la miglior versione possibile di de Vrij. Molto simile a quella del biennio di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

OLD SCHOOL – La Nazionale di Gibilterra non era l’avversario più ostico. Basti vedere che hanno chiuso la partita di ieri senza mai tirare. In assoluto, non solo verso la porta dell’Olanda. E questo quindi ha permesso a de Vrij di concentrarsi maggiormente sui compiti di costruzione e sostegno alla manovra. Tanto che gioca quasi da mezzala aggiunta, come si può vedere dalla sua heatmap proveniente da Sofascore:

Sempre dai dati che fornisce Sofascore, vediamo che de Vrij in Gibilterra-Olanda gestisce una quantità impressionante di palloni: 107 nel corso di tutto la gara. E lo fa senza sbagliarne quasi nessuno: 96 passaggi completati su 100. Due dati in cui nessuno degli Oranje fa meglio del difensore dell’Inter. Che conferma l’ottimo avvio di stagione, candidandosi a una maglia da titolare per la sfida di campionato contro la Juventus (domenica alle 20.45).