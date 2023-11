Pjanic punge: «Juventus contro Inter, io espulso nel 2018? Chi vince non parla!»

Pjanic torna a parlare di Juventus-Inter: la partita più sentita del nostro campionato. Il Derby d’Italia, in programma domenica 26 novembre. L’ex centrocampista bianconero in una lunga intervista rilasciata su Tuttosport al collega Sergio Baldini, ha espresso la sua opinione sullo stato attuale delle due squadre e la lotta scudetto, prima di tornare a pungere sulla famosa partita del 2018 quando meritava l’espulsione (secondo giallo).

SCONTRO DIRETTO – Miralem Pjanic parla così del Derby d’Italia: «Juventus a due punti di distanza dall’Inter? Non era scontato, soprattutto dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Però la squadra ha reagito bene, ha assorbito quello che chiede Allegri e il mister ha trovato la solidità che è la caratteristica di tutte le sue squadre. L’Inter è un po’ più matura e sicuramente più avanti, perché da un paio d’anni ha più o meno la stessa squadra e ha un po’ più certezze. Quest’anno sono sicuro che la Juve combatterà fino alla fine per lo scudetto: non ho dubbi, perché so che con lui hai una certezza in mano. Sarà una grandissima partita, è il derby d’Italia e si sfidano due squadre in forma, con il primo posto in ballo. Sarà una partita chiusa tatticamente, difficile da sbloccare, ma di grande intensità».

DUE ATTACCHI – Pjanic e i due attacchi a confronto, di Juventus e Inter: «Chiesa e Vlahovic contro Lautaro Martinez e Thuram? Non devono mettersi pressioni, anche se per vincere i gol degli attaccanti sono importanti. Però quando sei in un periodo in cui il gol non arriva devi continuare a lavorare e prima o poi ti sblocchi, perché le qualità nel loro caso ci sono. Sulla carta sono una coppia fortissima. Chiesa lo vedo in un buon momento e credo che domenica possa fare la differenza. Lautaro sta andando molto forte e può essere l’uomo decisivo per l’Inter, ma occhio anche a Calhanoglu».

PRESUNZIONE – Pjanic torna a parlare del famoso fallo ai danni di Rafinha e la mancata espulsione, non con poche polemiche: «Il mio Juventus-Inter preferito? Ne abbiamo vinti tanti, si affrontano due squadre forti con gli stadi sempre pieni. Quello ricordo con più piacere è il 3-2 in rimonta San Siro nel 2018. In Italia si parla ancora della seconda ammonizione che avrei dovuto prendere? Come dico sempre, quelli che vincono non parlano. Sappiamo che abbiamo vinto quello scudetto perché eravamo la squadra più forte, come in tutti gli anni in cui sono stato alla Juventus».

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini