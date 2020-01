Spinazzola, Inter in sede per l’intesa con la...

Spinazzola, Inter in sede per l’intesa con la Roma: Politano libera Giroud!

Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Politano, come raccontato nelle scorsa giornate, può sbloccare realmente il mercato nerazzurro con l’arrivo di Spinazzola e il via libera per Giroud. Ultimi aggiornamenti dagli studi di “Sky Sport” con l’esperto Fabrizio Romano.

INTESA DEFINITIVA – La dirigenza dell’Inter, riunita in questi minuti in sede, lavora per trovare l’intesa e avere magari un confronto diretto con gli agenti condivisi di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Questo scambio si può fare ed è ben avviato, così come riportato da Fabrizio Romano, ma «non siamo alle battute finali. L’intesa è vicina tra Inter e Roma, può essere uno scambio a titolo definitivo anche se la formula è da definire. La vera differenza è l’ingaggio dei due giocatori. Idea nata subito dopo l’infortunio di Zaniolo».

POLITANO LIBERA GIROUD – Non appena si completerà il passaggio di Politano alla Roma, l’Inter chiuderà per Olivier Giroud. Ha già l’accordo con l’attaccante per un contratto per 2 anni a mezzo, lui vuole solo la squadra nerazzurra nonostante le offerte dalla Premier League.