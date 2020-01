Canovi: “Eriksen? Inter, serve Vidal! Sullo scambio Spinazzola-Politano…”

Canovi ha parlato delle recenti notizie che riguardano il mercato dell’Inter. Christian Eriksen nome caldo per i nerazzurri, ma il procuratore esprime la sua preferenza per Arturo Vidal. Opinione anche sul possibile scambio tra Leonardo Spinazzola (vedi il video con le sue caratteristiche) e Matteo Politano. Di seguito le sue dichiarazioni su “TMW Radio”

SCELTE NON CONDIVISE – Dario Canovi ha espresso un pensiero chiaro sulle operazioni che riguardano l’Inter in questa fase del mercato: «Scambio con la Roma? Piangere fa bene (ride, ndr). Spinazzola non ha giocato tantissimo alla Roma, ha avuto infortuni anche qui. Se rischi di prendere chi ha problemi, non è il massimo. Politano è valido, ma mi sembra strano, perché di esterni ne ha molti. Se sta bene a loro però… ma non trovo che ci sia questa necessità. Tra Zaniolo e Politano c’è una non lieve differenza, come tipo di gioco, non solo di bravura. Eriksen? E’ diverso da Vidal, ad oggi servirebbe più questo che il giocatore del Tottenham. E’ più utile il cileno al gioco dell’Inter».