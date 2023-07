Sommer, recupero di Neuer lento. Problema Bayern Monaco

I problemi nel Bayern Monaco sono seri per quanto riguarda il fronte portieri. Con Manuel Neuer in fase di recupero l’unico disponibile è Yann Sommer, l’Inter attende.

ATTESA – L’attesa per l’Inter e Sommer sarà piuttosto lunga. Il Bayern Monaco ha appena venduto Alexander Nubel, oltre ad aver dato in prestito un altro portiere, ossia Johannes Schenk. Quest’ultimo era il terzo dello scorso anno e ha lasciato secondo il Bild per una squadra di terza divisione tedesca, il Preußen Münster. Manuel Neuer non riesce ancora a completare il programma di allenamenti completo, per questo preoccupa la situazione di Yann Sommer che vorrebbe lasciare il club bavarese per l’Inter.