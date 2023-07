Sommer, il Bayern Monaco vende un altro portiere. Ecco quale

Yann Sommer vuole lasciare il Bayern Monaco per tornare protagonista numero uno con l’Inter. Il problema dei portieri però è grave in casa tedesca, dove non ci si pongono però domande sugli altri estremi difensori.

VENDITA – Il Bayern Monaco sta per vendere un portiere, ma non Yann Sommer. Alexander Nubel è pronto a trasferirsi allo Stoccarda con un prestito di un anno senza opzione di acquisto. Affare fatto e accordo totale tra i due club, l’estremo difensore lascerà subito la squadra bavarese secondo Florian Plettenberg. Ancora niente da fare per l’Inter e lo svizzero, che aspettano.