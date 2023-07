Balogun, partenza possibile. Vuole continuità, l’Arsenal… – Sky

L’obiettivo numero uno dell’Inter per l’attacco è Falorin Balogun. Il giovane attrae e non poco la dirigenza nerazzurra, la trattativa.

RICHIESTE – Falorin Balogun vuole assolutamente continuità, i 21 gol con il Reims in Ligue 1 lo stanno portando a chiedere di giocare di più. Se l’Arsenal non dovesse dargli questa possibilità l’americano aprirebbe per il trasferimento, l’Inter è in prima fila secondo Sky Sport. La dirigenza vede nel calciatore una prospettiva futura importante, un investimento per il presente ma anche per l’avvenire per la giovane età. Intanto nella tournée negli Stati Uniti Mikel Arteta ha già lasciato in un’amichevole fuori dagli undici l’attaccante.