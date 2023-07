Onana sui giorni passati: «Ero sempre in contatto con i compagni»

L’Inter ha ceduto ufficialmente la scorsa settimana André Onana. Il portiere ha rivelato un segreto in un’intervista rilasciata nelle ultime ore.

CAMBI – Onana ha cambiato squadra, il Manchester United lo ha acquistato dall’Inter per 52.5 milioni di euro più 5 di bonus. Il portiere ha rivelato al Manchester Evening News: «Ho parlato con molti giocatori e mi hanno già consigliato quanto sia difficile giocare qui in Premier League, quanto sia bello anche essere qui perché la Premier League è speciale. Non è facile per tutti giocare in questa competizione. Giocare con i vecchi compagni aiuta? Certo, perché anche prima di venire qui ero sempre in contatto con loro e mi hanno dato consigli su come sta andando il club, come giocano, come sta succedendo tutto quindi per me mi hanno aiutato molto e sono molto felice di essere qui»

fonte: manchestereveningnews.co.uk