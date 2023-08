Sommer ma non solo, per l’Inter spunta un nuovo portiere dall’estero

Non c’è solo Sommer fra i portieri valutati dall’Inter per la nuova stagione. Arriva la notizia di un interessamento per un altro estremo difensore, proveniente dall’estero.

LE VALUTAZIONI – Yann Sommer ha giocato oggi pomeriggio nell’amichevole che il Bayern Monaco ha poi vinto rocambolescamente 4-3 contro il Liverpool. In attesa che si capisca cosa faranno i bavaresi con lui, l’Inter si muove anche per guardare altri profili. Il nome nuovo del pomeriggio, dato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, è quello di Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense. L’estremo difensore brasiliano, classe ’99, ha collezionato sedici presenze su diciassette nel Brasileirao in corso e la scorsa notte ha giocato in Copa Libertadores nella sconfitta per 3-1 col Bolivar nell’andata degli ottavi. Per l’Inter può essere un nome da capire se assieme o in sostituzione di Sommer.