Balogun, neanche in panchina con l’Arsenal! Occhiolino all’Inter

Il nome di Folarin Balogun è sempre caldo per l’attacco dell’Inter, anche se negli ultimi giorni sembra essere stato scavalcato da Gianluca Scamacca. In ogni caso un possibile assist di mercato può arrivare dall’amichevole che – alle ore 19 – l’Arsenal affronterà contro il Monaco.

ESCLUSO – Alle 19 andrà in scena la Emirates Cup tra Arsenal e Monaco. Un’amichevole che sicuramente non vedrà la partecipazione di Folarin Balogun. L’attaccante dei Gunners, infatti, non solo non è tra gli undici titolari, ma nemmeno siederà in panchina. Chiaro segnale che il club inglese non punta su di lui, il che può portare l’Inter a far leva sulla voglia del giocatore di avere spazio per riuscire a portarlo a Milano a cifre contenute.