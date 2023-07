Sommer, importanti novità in vista? La sorpresa dal Giappone − CdS

Sommer è il primo profilo per cui l’Inter sta lavorando come erede di André Onana: Inzaghi è in Giappone con il solo Di Gennaro e ha fretta. Ma proprio dall’Oriente potrebbe arrivare la svolta. Il punto della situazione del Corriere dello Sport.

SVOLTA IN ORIENTE − L’Inter si sta preparando per la tournée in Giappone al seguito di Simone Inzaghi, che però ha a disposizione il solo Di Gennaro e ha fretta di conoscere quello che sarà il suo nuovo primo portiere. Il club nerazzurro spinge per avere quanto prima Yann Sommer, anche lui impegnato in Oriente ma con il Bayern Monaco. Da questo fattore, come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe arrivare la svolta: i due club potrebbero infatti incontrarsi a Tokyo e Sommer potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter entro la fine si questa settimana.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno