VIDEO − Inter, serve accelerare sugli acquisti: basta scuse | L’editoriale del Direttore

Il video editoriale del lunedì del direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi. L’Inter ha bisogno di un portiere, di un attaccante e anche di trovare la sua spina dorsale! I soldi delle cessioni ci sono e la società non ha più scuse: bisogna completare la squadra.

SPINA DORSALE − L’Inter è partita per la tournée in Giappone ma lo ha fatto con una rosa ancora incompleta. Simone Inzaghi non ha la squadra con tutti i profili che dovranno affrontare la prossima stagione, come gli era stato promesso inizialmente. Mancano due portieri, due centravanti (se anche Joaquin Correa partirà). Poi mancano l’ultimo difensore e l’ultimo centrocampista. I tempi stringono dal momento che la Serie A ripartirà tra meno di quattro settimane. C’è perciò necessità di giocatori che siano anche dei leader, dal momento che profili di carisma e capaci di farsi trovare pronti hanno detto addio. Marotta e Ausilio per questo motivo non sono partiti per il Giappone con l’intenzione concludere in tempi brevi gli acquisti necessari per la rosa.

