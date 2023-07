Stankovic con l’Inter in tournée ma non nel futuro. La situazione portieri – TS

Inzaghi in Giappone potrà contrare anche su Stankovic, oltre che su Di Gennaro. Ma fra i due c’è una differenza per il futuro in nerazzurro secondo TuttoSport.

PARTENZA – Continua l’allarme portieri in casa Inter, senza più André Onana, Samir Handanovic e Alex Cordaz. L’unica certezza su cui Simone Inzaghi ha potuto contare nelle ultime settimane è il nuovo acquisto Raffaele Di Gennaro, che verrà impiegato come terzo portiere nella prossima stagione alle porte. L’ex Gubbio è partito con il resto della squadra per la tournée nipponica estiva e con lui anche Filip Stankovic. Inzaghi sfrutterà sicuramente il figlio d’arte, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in almeno una delle due amichevoli in programma in Giappone. Secondo TuttoSport, però, nonostante abbia dimostrato il suo talento nelle ottime stagioni disputate in prestito al Volendam, Stankovic non è destinato a restare in nerazzurro. Il giovane portiere, infatti, probabilmente continuerà a crescere lontano da Milano, proprio come il suo coetaneo Eddie Salcedo. L’attaccante non è stato convocato da Inzaghi per la preparazione in Giappone e sembra vicino a tornare al Genoa.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna