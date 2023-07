Sommer-Inter, il Bayern Monaco detta i tempi. Altri due in lista – TS

Il Bayern Monaco blocca per Sommer e l’Inter deve aspettare. Intanto, secondo TuttoSport, i nerazzurri continuano a pensare ad altri due profili per la porta.

ATTESE – Dopo l’addio all’Inter di André Onana l’arrivo a Milano di Yann Sommer sembrava quasi imminente. Il Bayern Monaco, a corto di portiere, ha però rovinato i piani dei nerazzurri, decidendo di portare nella tournée in Giappone, al seguito della squadra di Thomas Tuchel, anche lo svizzero. Dunque, stando a quanto scrive TuttoSport, bisognerà aspettare un’altra settimana prima che la trattativa, ancora oscillante fra i 6 milioni di euro di clausola richiesti dalla società tedesca e i 5 che l’Inter ha intenzione di pagare, possa concludersi. Dopo di che, la dirigenza nerazzurra proverà a convincere anche lo Shakthar Donetsk per il trasferimento di Anatolij Trubin. Anche per il portiere ucraino la questione non sembra facile. Con la richiesta di 30 milioni di euro e l’offerta di 12 milioni più bonus sembra esserci distanza fra le parti. L’Inter, però, è forte della volontà, ormai nota, del calciatore, in scadenza nel 2024, di arrivare a Milano. La dirigenza, comunque, si tutela con un piano di riserva, nel caso in cui uno dei due portieri non dovesse più passare in nerazzurro. Il piano B porta il nome di Emil Audero.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini