Sommer slitta ancora! Presto in Giappone ma non con l’Inter – TS

La tournée in Giappone di Inter e Bayern Monaco potrebbe far slittare la chiusura dell’operazione Sommer. TuttoSport però evidenzia un’alternativa.

TEMPISTICHE – La situazione in casa Inter preoccupa tremendamente i tifosi, che stanno per vedere il gruppo di Simone Inzaghi partire per la tournée nipponica senza il primo portiere. La dirigenza, invece, rimane tranquilla e lavora con pazienza, come spiega TuttoSport, per risolvere le “complicazioni” della trattativa per Yann Sommer. Fino a ieri sera, però, la squadra di Viale della Liberazione non è riuscita a convincere il Bayern Monaco a liberare il portiere svizzero. Dunque, vista l’imminente partenza dell’Inter, Inzaghi sarà costretto a lavorare in Giappone senza il nuovo profilo individuato e a sperare di averlo una volta rientrato in Italia. L’operazione, dunque, slitterà inevitabilmente di almeno otto o nove giorni a meno che Piero Ausilio, che ha in programma di raggiungere presto i nerazzurri, non abbia intenzione di incontrare il Bayern Monaco a Tokyo. Anche i tedeschi e, di conseguenza, Sommer, infatti, stanno per iniziare una preparazione stagionale nipponica.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini