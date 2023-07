Inter, partenza per il Giappone: il programma in vista della tournée – CdS

Partenza per il Giappone in programma oggi in casa Inter, con il ritrovo ad Appiano Gentile e poi il lungo viaggio per la tournée. Di seguito il programma nel dettaglio, come riporta il Corriere dello Sport.

PARTENZA – Dopo il giorno libero di ieri, l’Inter parte oggi per il Giappone, dove disputerà le due amichevoli contro Al Nassr e PSG per preparare la prossima stagione. Nessuna defezione tra i convocati, con la presenza anche di Juan Cuadrado che ha risolto i problemi con il visto. Pranzo ad Appiano Gentile e poi spostamento in aeroporto, dove il volo partirà alle 16.15 per arrivare a Osaka alle 11 di mattina (ora locale, le 4 di mattina in Italia).

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno