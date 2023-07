Morata, pista Inter raffreddata: due motivi principali – CdS

Si raffredda per l’Inter la pista che porta ad Alvaro Morata in attacco. Come riportato, i nerazzurri ora puntano tutto su Folarin Balogun, tanto che lo spagnolo scende nelle preferenze. Secondo il Corriere dello Sport, per due motivi principali.

QUOTAZIONI IN CALO – Alvaro Morata non convince l’Inter e lo stesso giocatore non è convinto dall’opzione nerazzurra. Il primo motivo è il prezzo, con l’Atletico Madrid che non accetta la proposta da 13 milioni più 2 di bonus e chiede il pagamento intero della clausola risolutoria, pari a 21 milioni di euro. Ma lo stesso Morata ha un’altra preferenza: la Roma. Dove non solo ritroverebbe Paulo Dybala e José Mourinho, ma dove gli sarebbe anche garantito un ruolo da protagonista. Cosa che all’Inter non succederebbe, vista la concorrenza con Marcus Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno