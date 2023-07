Correa, l’Inter non esclude la cessione: sostituto individuato – CdS

Resta sempre sul mercato in uscita il nome di Joaquin Correa, con l’Inter che non esclude la sua cessione. Tanto che, secondo il Corriere dello Sport, è già stato anche individuato il suo sostituto.

IN USCITA – Joaquin Correa resta un profilo in partenza in casa Inter. I nerazzurri non escludono la cessione dell’argentino, dopo due stagioni decisamente poco brillanti. Un’ipotesi, però, che resta al momento complicata vista la mancanza effettiva di squadre interessate e di proposte concrete. Tuttavia la situazione è in divenire e, se dovesse cambiare, l’Inter sa già dove guardare per sostituire Correa: in casa del West Ham, con il nome di Gianluca Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno