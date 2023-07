Samardzic vivo per l’Inter: possibile svolta con nuova contropartita – CdS

Samardzic dell’Udinese rimane un obiettivo per il mercato dell’Inter, nonostante sia arrivato Frattesi. Perché si completi il trasferimento del centrocampista serbo è però necessaria una cessione in particolare: il nome lo fa il Corriere dello Sport.

IN ENTRATA – C’è mezza Serie A su Lazar Samardzic, gioiellino dell’Udinese. Anche l’Inter, che però ha come priorità (oltre agli altri acquisti) la necessità di liberare un posto a centrocampo. Il nome del giocatore indiziato per andare via e permettere l’investimento su Samardzic è Stefano Sensi, da tempo esubero per le sue ripetute difficoltà fisiche. L’ex Monza è però partito per il Giappone, la sua inclusione fra i convocati è il segno di come non sia un’uscita imminente. Il Corriere dello Sport ricorda come abbia ancora un anno di contratto e sette milioni residui a bilancio, arrivato dal Sassuolo nel 2019. Con una possibilità: che proprio Sensi sia inserito come parziale contropartita per arrivare a Samardzic.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.