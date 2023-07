Gosens in Giappone con l’Inter, ma resta il pressing: ha un’offerta – CdS

C’è anche Gosens fra i giocatori dell’Inter arrivati all’alba italiana a Osaka per la tournée in Giappone. Il laterale tedesco resta però uno dei discussi sul mercato: sul Corriere dello Sport si parla di offerta.

IN BILICO – Robin Gosens è tra i ventisei convocati di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone. Che al termine della trasferta asiatica possa essere ancora un giocatore dell’Inter però non è sicuro al 100%. Su di lui rimane il Wolfsburg, che punta a portarlo in Bundesliga dove lui – pur essendo tedesco – non ha mai giocato in carriera. Per il Corriere dello Sport l’offerta arrivata fin qui però non raggiunge i diciotto milioni che l’Inter chiede per far partire Gosens. Da capire se arriverà un rilancio, ma la possibilità di cessione è concreta. Il sostituto individuato dall’Inter c’è già: in caso di partenza di Gosens arriverebbe Carlos Augusto dal Monza, non blindato dall’allenatore Raffaele Palladino.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.