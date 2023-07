Darmian c’è ma non basta. La soluzione per la difesa dell’Inter sta nell’Atalanta? – TS

Il jolly Darmian non basta all’Inter, che è alla ricerca di risposte per la difesa. Il braccetto, per rinforzare il reparto difensivo nerazzurro, potrebbe trovarsi nell’Atalanta a detta di TuttoSport.

SOLUZIONI – L’Inter è alla ricerca di un profilo difensivo di esperienza e a basso costo. Almeno nel reparto di difesa, però, i nerazzurri non hanno fretta, forti dell’affidabilità di Matteo Darmian e del nuovo acquisto Yann Bisseck. Secondo TuttoSport l’Inter potrebbe trovare la soluzione giusta, per l’innesto in difesa, nell’Atalanta. Fra i bergamaschi il nome più spesso accostato ai nerazzurri è quello di Merih Demiral ma il quotidiano sportivo esclude il suo arrivo a Milano. Il turco, pur essendo fuori dai piani di Gian Piero Gasperini, non è il profilo perfetto per l’Inter: prezzo alto e più adatto come centrale che braccetto di difesa. Rafael Toloi e Jose Luis Palomino, col contratto in scadenza nel 2024, piuttosto, sembrano i più valutati. Soprattutto il primo risulta il più apprezzato dall’Inter, che però non ha intenzione di forzare la mano.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini