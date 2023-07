Sommer, Bayern Monaco apre alla cessione ma serve un incastro − SM

Sommer ha detto sì all’Inter che adesso ha fretta perché è ancora senza il sostituto di André Onana: il Bayern Monaco ha aperto alla cessione dello svizzero, ma prima serve un incastro. Della situazione ha parlato SportMediaset.

INCASTRO − L’Inter ha estremo bisogno di intavolare una trattativa per avere in squadra il portiere che sarà anche l’erede di André Onana. Il tempo stringe e la prossima stagione si avvicina sempre più rapidamente. Secondo SportMediaset, il Bayern Monaco avrebbe aperto adesso alla cessione di Yann Sommer (per cui l’Inter spera comunque in uno sconto rispetto alla clausola da 6 milioni di euro) ma ad una condizione. Si deve prima trovare l’incastro per dare a Thomas Tuchel una garanzia nel frattempo che Manuel Neuer recuperi totalmente dall’infortunio. Il club di Bundesliga, in quest’ottica, segue due nomi: Baumann e Bounou.