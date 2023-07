Balogun è il sogno dell’Inter, ma c’è un ostacolo: ecco quale − SM

Balogun è il primo nome della lista dell’Inter per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio lavorano per lui, ma secondo SportMediaset c’è un ostacolo che complica il tutto. Ecco quale.

OSTACOLO − Folarin Balogun è il primo nome della lista dei desideri dell’Inter. Secondo quanto reso noto da SportMediaset, l’attaccante classe 2001 è il sogno del club nerazzurro ma c’è un ostacolo non da poco per lui. Ostacolo in termini di cifre, perché l’Arsenal non intende scendere sotto la richiesta di 40 milioni di euro per la sua eventuale cessione.